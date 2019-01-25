مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة ووزارة البيئة والمياه والزراعة للتعاون العلمي والبحثي

المناطق - عسير

وقعت جامعة بيشة ووزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس (18 جمادى الأولى 1440هـ) مذكرة تفاهم للتعاون العلمي في النشاطات البحثية والتدريبة وتبادل التسهيلات اللازمة والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي. ومثل جامعة بيشة في توقيع المذكرة وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني، ومثل الوزارة وكيل شؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل سبل التعاون الفعال نحو تحقيق رسالة الجهتين والمنافع المتبادلة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل تنمية وتطوير بيئة الإنسان والمجتمع وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.

وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على استثمار فرص التمويل المتاحة لدعم التدريب ويشمل الدورات التأهيلية والتطويرية لمنسوبي الجامعة ومكتب الوزارة بمحافظة بيشة والاستفادة من الحقول الإرشادية في النشاطات البحثية والتدريبية.

وقد حضر التوقيع من جانب الجامعة وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني، ومدير إدارة التعاون الدولي والمشرف على المركز الإعلامي سعد بن عبدالله الشمراني، كما حضر من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة مدير عام مركز البحوث الزراعية والثروة الحيوانية المهندس عبدالعزيز العتي، ومدير إدارة المنتزهات الوطنية الدكتور مبارك الرشيدي، ومدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد المبارك، ومدير عام الصندوق الزراعي بمنطقة عسير المهندس عبدالرحمن النهاري.