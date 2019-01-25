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وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية

وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية

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وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية

وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية
http://almnatiq.net/?p=684434
المناطق - واس

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من موجة إرهاب منظم وأفكار طائفية ومتطرفة مصدرها بلاده، مالم يتم التحرك الحازم والعاجل لدعم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب.
وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء، إلى أوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج طلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر، محذراً من المخاطر المستقبلية المترتبة على عبث مليشيا بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأشار إلى تكثيف ‎المليشيا من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بينما يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى الإدراك أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للمليشيا الحوثية سيجعلهم قنبلة موقوته تهدد أمن المنطقة ومصالح العالم.

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