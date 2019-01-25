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ترامب يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس لوقف الإغلاق الحكومي

ترامب يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس لوقف الإغلاق الحكومي

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ترامب يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس لوقف الإغلاق الحكومي

ترامب يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس لوقف الإغلاق الحكومي
http://almnatiq.net/?p=684444
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس المعارضين حول وقف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة: “إنني فخور جدا بإعلان اليوم عن توصلنا إلى اتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي وإعادة فتح الحكومة الفدرالية”.

وذكر ترامب أنه سيوقع على قانون ينص على استئناف عمل الحكومة الأمريكية لمدة 3 أسابيع قبل يوم 15 فبراير.

 
وأفاد الرئيس الأمريكي بأن لجنة مشتركة تضم مشرعين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستعقد في وقت قريب اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمن الولايات المتحدة الحدودي.

وأكد ترامب أنه لا يزال يعتبر أن ثمة “حاجة حيوية” إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو المشروع الذي أدى إلى إغلاق الحكومة نظرا لمعارضته من قبل أعضاء كثيرين في الكونغرس، معربا عن اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى “صفقة عظيمة وصارمة” بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذه القضية.

وشدد الرئيس الأمريكي مع ذلك على أن عدم الحصول من الكونغرس على “اتفاق عادل” بخصوص الجدار وسيسفر عن إغلاق الحكومة مجددا، وتعهد بإعلان حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة في هذا الحال.

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