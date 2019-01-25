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نظام تشغيل “آيفون” المقبل.. كيف يمكن أن ينقذ حياتك؟

نظام تشغيل “آيفون” المقبل.. كيف يمكن أن ينقذ حياتك؟
http://almnatiq.net/?p=684450
المناطق - الرياض

بعد أن ظلت تحديثات نظم تشغيل هواتف “آيفون” لسنوات تعتمد فقط تطويرات تقنية، سيتيح التحديث المقبل خاصية “بيئية” يمكن أن تحافظ على حياة الإنسان.

وتم إطلاق التحديث iOS 12.2 لمطوري التطبيقات فقط في الوقت الحالي، ومن المرتقب أن يكون متاحا لكافة المستخدمين قريبا، مع عدد من المزايا غير المسبوقة.

وبإمكان نظام التشغيل الجديد أن يمد المستخدم بمعلومات بشأن جودة الهواء في موقع ما، مما يساعده على تجنب المناطق الأكثر تلوثا.

وتقدم هذه الخاصية صورة دقيقة عن التلوث عبر سلم تنقيط يتراوح بين 0 (الأفضل) و500 (الأسوأ).

ويتراوح المستوى غير الصحي للتلوث بين 151 و200 نقطة، فيما ينحصر المستوى “المقلق” بين 201 و300، بينما يدخل المستوى الذي يتأرجح بين 301 و500 نقطة ضمن الحالة الخطيرة.

وعند تسجيل درجة تلوث خطيرة، يتوجب على المستخدم أن يتفادى الأماكن الخارجية أو التعرض للهواء غير المنقى.

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