الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019

المناطق - وكالات

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ بالعاصمة أبوظبي، في يونيو المقبل.

وجاء ذلك، خلال اجتماع غوتيريس مع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد بن عبد الله القرقاوي، ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة للذكاء الإصطناعي عمر بن سلطان العلماء، ضمن فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ويهدف الاجتماع التحضيري لقمة المناخ في أبوظبي، إلى إعداد جدول أعمال وتوصيات ومشاريع قرارات لطرحها واعتمادها خلال قمة المناخ، التي ستعقدها الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وسيشهد الاجتماع مشاركة دولية هي الأعلى مستوى من حيث التمثيل الرسمي للدول والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، منذ اتفاق باريس عام 2015.

وأشاد غوتيريس بدعم الإمارات الدائم للأمم المتحدة وللجهود الدولية لإحداث تغيير إيجابي في مناخ الكوكب.

وقال: “أود أن أتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها الدائم للأمم المتحدة، والتزامها باتخاذ إجراءات طموحة لمواجهة تغير المناخ”، معربا عن سعادته بإعلان استضافة الإمارات الاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ 2019.

وستشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019 التي تجمع رؤساء الدول والحكومات ونخبة من المديرين التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص الرائدة في العالم، إعلان مجموعة من الالتزامات الدولية الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومساعدة المجتمعات لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وسيتيح الاجتماع التحضيري في أبوظبي الفرصة لبحث ومناقشة التعهدات والمبادرات والتوجهات التي سيتم الإعلان عنها في قمة الأمم المتحدة للمناخ، في سبتمبر.