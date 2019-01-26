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عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)

عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=684459
المناطق - الرياض

سقط الكابتن عبدالرحمن محمد، محلل قنوات دبي الرياضية، مغشيًا عليه خلال معرض تحليله لمباراة الإمارات ضد أستراليا، والتي فاز فيها “الأبيض” بهدف نظيف وتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019.

ودخل عبدالرحمن في نوبة بكاء بعد الفوز، قائلًا: “في النهاية حصلنا المهم وصعدنا لدور الـ4 بالروح والعزيمة والتضحية والإرادة، شكرًا لعيال زايد”، قبل أن يصمت ويضع يديه على رأسه ويوضح للإعلامي عدنان حمد أنه يشعر بدوار شديد، ثم سقط من على كرسيه.

من جانبه، قال مشعل القحطاني، مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية، عبر حسابه على تويتر: “لمن يسأل عن محلل قنوات دبي الرياضية الكابتن القدير عبدالرحمن محمد، والذي سقط على أرض الأستوديو قبل قليل، نتيجة حالة إغماء.. أبشركم أنه الآن في حالة مستقرة ويتم نقله للمستشفى .. دعواتنا جميعًا له بالشفاء العاجل بإذن الله”.

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