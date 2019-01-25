أرشفة ما يزيد 76 ألف ملف طبي أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018

المناطق - عادل الزهراني

قدمت إدارة السجلات الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال العام المنصرم 2018 خدماتها لـ 229 ألف و 828 مستفيد تنوعت خلالها الخدمات الطبية بين إصدار 2700 تقرير طبي عربي و4604 تقرير باللغة الانجليزية وإيضا أصدرت 2234 تقرير طبي إصابي وكذلك منحت 2970 إجازة مرضية كما بلغت عدد المواعيد الرسمية للمرضى 217320 موعد طبي .

وقد شرعت الإدارة بمشاريع تطويرية للسجلات الطبية من خلال مشروع أرشفة الملفات الطبية والتي بلغ حتى الآن 76356 ملف طبي إضافة لإخراج الملفات الغير نشطة من القسم والتي تكون غالبا لمرضى لم يراجعوا المستشفى منذ أعوام وحفظها للرجوع إليها لاحقا وبلغ عددها 25620 ملف طبي .

الجدير بالذكر أن الإدارة بالسجلات الطبية عقدت خلال العام المنصرم 52 لجنة طبية مختلفة المهام لخدمة المرضى .