احدث الأخبار

الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة
أبرز المواد
 نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض
أبرز المواد
 أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018
منطقة مكة المكرمة
 عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)
أبرز المواد
 الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019
أبرز المواد
 حماس تصر على رفض منحة قطر والدوحة تحولها للأمم المتحدة
أبرز المواد
 نظام تشغيل “آيفون” المقبل.. كيف يمكن أن ينقذ حياتك؟
أبرز المواد
 واشنطن.. تاريخ حافل بالتدخلات في أمريكا اللاتينية
أبرز المواد
 ترامب يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس لوقف الإغلاق الحكومي
أبرز المواد
 أمسية ثقافية لمركز تيه ضمن فعالية ” صدر الكرامة ” بمحايل عسير
منطقة عسير
 إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية
أبرز المواد
الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة

الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة

أبرز المواد
نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض

نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض

أبرز المواد
أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018

أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018

منطقة مكة المكرمة
عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)

عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)

أبرز المواد

الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة

الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=684473
المناطق - وكالات

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مطاحن وصوامع البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر.
وقال مصدر عسكري يمني ” إن المليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح وأدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة فيها”.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن استهداف الميليشيا للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة اليوم لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.
يأتي هذا فيما تواصل مليشيات الحوثي تعنتها بخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة واستمرارها في استهداف الممتلكات العامة والخاصة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف مخلفة دماراً واسعاً بالبنى التحتية والمساكن العامة وموقعة ضحايا وسط المدنيين بالمئات.

روابط ذات صلة

نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض

نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض
عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)

عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)
الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019

الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*