احدث الأخبار

4 مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميا
أبرز المواد
 الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة
أبرز المواد
 نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض
أبرز المواد
 أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018
منطقة مكة المكرمة
 عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)
أبرز المواد
 الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019
أبرز المواد
 حماس تصر على رفض منحة قطر والدوحة تحولها للأمم المتحدة
أبرز المواد
 نظام تشغيل “آيفون” المقبل.. كيف يمكن أن ينقذ حياتك؟
أبرز المواد
 واشنطن.. تاريخ حافل بالتدخلات في أمريكا اللاتينية
أبرز المواد
 ترامب يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس لوقف الإغلاق الحكومي
أبرز المواد
 أمسية ثقافية لمركز تيه ضمن فعالية ” صدر الكرامة ” بمحايل عسير
منطقة عسير
 إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي
أبرز المواد
4 مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميا

4 مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميا

أبرز المواد
الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة

الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة

أبرز المواد
نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض

نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض

أبرز المواد
أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018

أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018

منطقة مكة المكرمة

4 مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميا

4 مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميا
http://almnatiq.net/?p=684476
المناطق - الرياض

أطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ، الذي انطلق اليوم في مَلهَم شمال مدينة الرياض ، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل ، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.
وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض ، هي أيكيا ، غرناطة مول ، السلام مول ، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي) ، بمعدل أربع رحلات يومياً كل ساعتين ، حيث ستنطلق أربعة باصات يومياً ، عند 12 ظهراً ، و 2 ظهراً ، والساعة 4 عصراً ، و السادسة 6 مساء.
وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها ، وذلك في الأوقات ، 2 ظهراً، 4 عصراً، 7:30 مساءً، و 10:30 مساءً.
ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

روابط ذات صلة

الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة

الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة
نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض

نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض
عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)

عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*