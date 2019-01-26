انهيار سد في البرازيل.. و200 مفقود على الأقل

المناطق - وكالات

بات نحو 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار سد جنوب شرقي البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي، الجمعة، بحسب بيان لجهاز الإطفاء.

وتسود مخاوف بأن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت الى سقوط عدد من القتلى، حيث صرح مسؤول في أجهزة الإطفاء لوكالة “فرانس برس” بأنه تم تلقي بلاغات حول “العديد” من الضحايا.

وقال جهاز الإطفاء في بيان، إنه يؤكد “فقدان نحو 200 شخصا” بعد الانهيار.

وواجه عمال الإنقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها، حيث عبر سيل الوحول طرقا ومزارع وألحق أضرارا بالعديد من المنازل ودمر بعضها.

واستخدمت المروحيات في إنقاذ العديد من الأشخاص الذي علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة البيئة البرازيلية تشكيل خلية أزمة لمواجهة الكارثة.

وأضافت أن “المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه”.