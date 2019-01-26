خليط للتنظيف من مواد منزلية يبهر الأمهات.. تعرفي عليه

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http://almnatiq.net/?p=684491
المناطق - وكالات

وصف المهووسون بالتنظيف حيلة بسيطة لامرأة أسترالية للقضاء على الشحوم والوسخ المتراكم على سطح موقدها بـ”السحرية”، وذلك بعدما حصلوا على نتائج “رائعة”.

وتتشارك مجموعة من الأستراليات حيلا ونصائح للتنظيف، على صفحة خاصة بهن على موقع “فيسبوك”، في محاولة لمساعدة بعضهن في الحفاظ على نظافة منازلهن.

ووفقا لـ “سكاي نيوز”، قالت سيدة، من ولاية فيكتوريا، إنها اختبرت مزيجًا من خمسة مكونات للتنظيف. وأضافت “هذه المكونات حقا تعد حلا سحريا”.

وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه لا يوجد منزل يخلو من مكونات هذا المزيج تقريبا.

ونشرت الأسترالية صورا للحالة التي عليها الموقد (الفرن) قبل وبعد استخدام تركيبتها العجيبة.

وكشفت السيدة عن خلطتها قائلة إنها عبارة عن “مياه، وخل، وسائل غسل الصحون، وزيت الكينا أو الكافور، وبيكربونات الصودا.”

وقالت السيدة إنها كرهت تنظيف موقدها بسبب الوقت والمجهود الذي تتطلبه عملية تنظيفه من الشحوم والوسخ الذي يكون عليه دائما، لكن بهذه التركيبة التي توصلت إليها أصبحت عملية التنظيف سهلة ولا تتطلب سوى السائل وقطعة قماش.

ولا تقتصر فوائد “الساحل السحري” على تنظيف المواقد، بل يمكن استخدامه في إزالة الأوساخ عن الزجاج والأسطح الأخرى.

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