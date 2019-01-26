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مجلس الشيوخ يقرّ الاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ يقرّ الاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي
http://almnatiq.net/?p=684495
المناطق - وكالات

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع اتّفاقاً حول الموازنة كان الرئيس دونالد ترامب أعلن عنه قبيل ساعات لإنهاء “الإغلاق” الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد أكثر من شهر من إغلاق ربع الإدارات الفدرالية أبوابها بسبب خلاف حول الموازنة بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية مما أثّر على 800 ألف موظّف وحرمهم من أجورهم، نصّ الاتّفاق على تمويل هذه الإدارات حتى 15 فبراير.

ويتوجّب على مجلس النواب الأميركي أن يُصوّت الآن بدوره على نصّ الاتفاق الذي سيُرسل بعدها إلى مكتب ترامب للمصادقة عليه.

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