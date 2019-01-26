احدث الأخبار

قفزة في عدد “اللاجئين الأتراك”
أبرز المواد
 بينها الحفاظ على مستوى السكر في الدم.. 15 فائدة طبية للنبتة السحرية “الزنجبيل”
أبرز المواد
 شاهد.. “تكبيرة الصلاة” تحوّل مسار طائرة.. وتثير معركة في الجو
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يقرّ الاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي
أبرز المواد
 خليط للتنظيف من مواد منزلية يبهر الأمهات.. تعرفي عليه
أبرز المواد
 بعد “تهديد قنبلة”.. الشرطة الألمانية تخلي محطة قطار
أبرز المواد
 النفط يرتفع بفعل أزمة فنزويلا رغم تنامي المعروض الأمريكي
أبرز المواد
 انهيار سد في البرازيل.. و200 مفقود على الأقل
دولي
 4 مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميا
أبرز المواد
 الحوثيون يقصفون مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالحديدة
أبرز المواد
 نصف البشر يصابون بالسرطان خلال حياتهم.. فتعرف على العلامات العشر المبكرة للمرض
أبرز المواد
 أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات سجلات التخصصي بالطائف في 2018
منطقة مكة المكرمة
قفزة في عدد “اللاجئين الأتراك”

قفزة في عدد “اللاجئين الأتراك”

أبرز المواد
بينها الحفاظ على مستوى السكر في الدم.. 15 فائدة طبية للنبتة السحرية “الزنجبيل”

بينها الحفاظ على مستوى السكر في الدم.. 15 فائدة طبية للنبتة السحرية “الزنجبيل”

أبرز المواد
شاهد.. “تكبيرة الصلاة” تحوّل مسار طائرة.. وتثير معركة في الجو

شاهد.. “تكبيرة الصلاة” تحوّل مسار طائرة.. وتثير معركة في الجو

أبرز المواد
مجلس الشيوخ يقرّ الاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ يقرّ الاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي

أبرز المواد

قفزة في عدد “اللاجئين الأتراك”

قفزة في عدد “اللاجئين الأتراك”
http://almnatiq.net/?p=684499
المناطق - وكالات

ارتفع عدد طلبات اللجوء التي قدمها المواطنون الأتراك في ألمانيا خلال عام 2018 إلى 10655، بزيادة قدرها 25 بالمئة مقارنة مع 2017، حسبما أفادت النسخة التركية من موقع “دويتشه فيله” الألماني.

وبلغت طلبات اللجوء التركية في عام 2017 نحو 8483، وفقا للتقرير الذي استند إلى الأرقام الواردة إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية الصادرة الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة “حرييت”.

وتظهر أرقام الحكومة الألمانية أن إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في عام 2018، والبالغ عددها 185853، انخفضت بنسبة 16% عن العام السابق. ومن بين هذه الطالبات، كان هناك حوالي 161931 طلبا مقدما لأول مرة، في حين كان هناك أقل من 24 ألف طلب متابعة.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي قدم بيانات اللجوء إلى جانب تقرير الحكومة بشأن الهجرة للفترة 2016-2017 في برلين، إن “التراجع المطرد” خلال العامين الماضيين يشير إلى أن نجاح التدابير السياسية للحد من الهجرة.

وأضاف أن الانخفاض في طلبات اللجوء والهجرة يرجع إلى ضوابط صارمة على الحدود واتفاقيات دولية مثل اتفاق مع تركيا للحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

وظل السوريون في 2018 أكبر مجموعة من المتقدمين بـ 46000 طلب لجوء، يليهم العراقيون والأفغان، الذين بلغ عددهم 18 ألفا و 12 ألفا على التوالي.

وجاء الأتراك في المركز السادس في القائمة بعدد 10655 طلب لجوء.

وتظل الهجرة موضوعًا مثيرًا للجدل في ألمانيا، بعد أربع سنوات من قرار المستشارة أنغيلا ميركل في عام 2015 الترحيب بالعدد القياسي لمقدمي طلبات الهجرة واللجوء، البالغ عددهم 890 ألف.

وتشير آخر الأرقام إلى أن حكومة ميركل حققت هدفها للحد من عدد طالبي اللجوء إلى ما بين 180 و220 ألفا في العام.

روابط ذات صلة

بينها الحفاظ على مستوى السكر في الدم.. 15 فائدة طبية للنبتة السحرية “الزنجبيل”

بينها الحفاظ على مستوى السكر في الدم.. 15 فائدة طبية للنبتة السحرية “الزنجبيل”
شاهد.. “تكبيرة الصلاة” تحوّل مسار طائرة.. وتثير معركة في الجو

شاهد.. “تكبيرة الصلاة” تحوّل مسار طائرة.. وتثير معركة في الجو
مجلس الشيوخ يقرّ الاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ يقرّ الاتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*