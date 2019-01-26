لحملة الثانوية فأعلى.. الطيران العماني يعلن وظائف إدارية في عدة مدن

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أعلن الطيران العماني عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في كل من (الدمام، جدة، المدينة المنورة، الرياض) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– مسؤول خدمات المطار – المدينة المنورة (Officer, Airport Services)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية مع خبرة لا تقل عن سنتين، أو دبلوم إداري مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

آخر موعد للتقديم: الخميس 1440/05/25هـ (الموافق 2019/01/31).

– سائق – الدمام أو جدة أو الرياض (Driver)

المتطلبات: شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال ومعرفة متوسطة (أساسية) في اللغة الإنجليزية.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1440/05/21هـ (الموافق 2019/01/27).

– منسق إداري – قسم المبيعات – الرياض أو الدمام (Coordinator – Office Administration)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس في اي من التخصصات الإدارية، أو الثانوية مع دورة 6 شهور وخبرة 4 سنوات في المساندة المكتبية والسكرتارية.

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1440/05/22هـ (الموافق 2019/01/28).

– تنفيذي مبيعات – الرياض (Sales Executive)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال ذو صلة (حديث التخرج) أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1440/05/22هـ (الموافق 2019/01/28).

– المدير التجاري – قسم المبيعات – جدة (Commercial Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 3 سنوات في منصب إشرافي.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1440/05/21هـ (الموافق 2019/01/27).

– مدير مبيعات منطقة – المدينة المنورة أو الرياض (District Sales Manager)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص ذو صلة (إدارة أعمال، مبيعات، تسويق) مع خبرة 6 سنوات، أو دبلوم مع خبرة 10 سنوات.

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1440/05/22هـ (الموافق 2019/01/28).