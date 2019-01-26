وفاة و39 إصابة في حادث حافلة على طريق القصيم – المدينة المنورة السريع

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لقي شخص مصرعه فيما تعرض 39 شخصاً لإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والخفيفة نتيجة حادث وقع لحافلة ركاب مساء يوم الجمعة على الطريق السريع بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 20:52 من مساء يوم الجمعه الموافق 5/19 يفيد بوجود حادث سير على طريق المدينة المنورة القصيم السريع قرب كبري دوبح لحافلة (باص) تُقل قرابة أربعين راكباً كما جاء في البلاغ الأولي فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

وأعلنت غرفة عمليات الهلال الاحمر 997 الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ حيث تم توجيه إثنان وعشرين(22) فرقة إسعافية وفرقة عنايات طبية إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم و 3 فرق إسعافيه من الهلال الاحمر بفرع المدينه المنورة ، بمشاركة فرق من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكافة الجهات حسب الإختصاص.

وكان العدد الكلي للمصابين 40 حالة منها 7 إصابات حرجة و 4 إصابات متوسطة الخطورة و28 إصابة طفيفة وعدد الوفيات واحدة – رحمه الله -.

وتم نقل 37 مصاباً بواسطة الهلال الأحمر وبقية الحالات بواسطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العام ومستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم وتم تدعيم مستشفى عقله الصقور بواسطة فرق من الهلال الأحمر.