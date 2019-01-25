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الرشود تبين الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية في أنظمة المملكة

الرشود تبين الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية في أنظمة المملكة

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خلال ملتقى المواطنة الرقمية بجامعة أم القرى

الرشود تبين الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية في أنظمة المملكة

الرشود تبين الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية في أنظمة المملكة
http://almnatiq.net/?p=684527
مكة المكرمة - المناطق :

ضمن ملتقى المواطنه الرقميه الذي عقد بجامعة أم القرى مكة المكرمة امس، قدمت سعادة الاستاذ الفقة بقسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية الدكتورة نوره بنت زيد الرشود ورقة عمل بعنوان : الحماية الجنائية للحكومه الالكترونيه في انظمه المملكه العربيه السعوديه ، وذكرت فيها أن الاستخدام المتزايد للأنظمة العابرة للحدود أدّى إلى وجود الكثير من المخاطر، وإفراز أنواع جديدة من الجرائم، تنوّعت ما بين تزوير وسرقة وتدمير وابتزاز للشخص الطبيعي أو المعنوي. و بينت سعادتها أن الشريعة الاسلامية جاءت لحفظ الحياة الخاصّة للأفراد وحفظ أموالهم.
واضافت ان النظام السعودي جاء مؤكدا على ماجاء فيها ، فقد نصّت المادة الثالثة والرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه على العقوبات المقررة بشأن منتهكي الخصوصية وتجريم أفعالهم، كما جاءت المادة السابعة على تشديد العقوبة على منتهكي المواقع الحسّاسة بقصد الوصول إلى بيانات متعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والاقتصاد الوطني.
وبين بانه استكمالاً للجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يأتي دور كل مواطن ومواطنة لحفظ الأمن بشكل عام وحفظ الأمن المعلوماتي بشكل خاصّ خصوصا مع تزايد الهجمات والحروب الرقميه المتضمنه اعمال التخريب والتدمير والتدخل في الشؤون الداخليه عبر الشبكات الالكترونيه .

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