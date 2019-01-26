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طقس اليوم: رياح دافئة مثيرة للغبار والأتربة على 9 مناطق

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المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك منطقتي الرياض و الشرقية. في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك و الجوف وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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