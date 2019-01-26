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مباحثات أممية ليبية لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019 إلى ليبيا

مباحثات أممية ليبية لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019 إلى ليبيا

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مباحثات أممية ليبية لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019 إلى ليبيا

مباحثات أممية ليبية لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019 إلى ليبيا
http://almnatiq.net/?p=684535
المناطق - وكالات

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الليبية ميلاد طاهر، نائبة الممثل الخاص المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، لبحث إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019 إلى ليبيا.
وأوضح بيان نشرته البعثة الأممية أن الاجتماع ناقش تعزيز أوجه التعاون في تقديم الدعم الإنساني و التنموي لكل أبناء الشعب الليبي.
وكان صندوق الأمم المتحدة قدم منحة بـ10.5 ملايين دولار، لمواجهة الطوارئ و لدعم العمليات الإنسانية في ليبيا، بحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وفي نهاية العام الماضي منح صندوق الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار أمريكي لتنفيذ عشرة مشاريع إنسانية من قبل منظمة الصحة العالمية و المنظمة الدولية للهجرة و اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فيما ستتمحور هذه المشاريع العاجلة على الصحة و المياه و الصرف الصحي و الحماية و الأمن الغذائي و الخدمات اللوجستية، والوصول إلى الفئات المستضعفة في عدة مدن ليبية.

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