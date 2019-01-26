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تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي على النساء

تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي على النساء
http://almnatiq.net/?p=684538
المناطق - وكالات

لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في وقت من الأوقات. لكن وفقا لبحث جديد، فإن تناول الدجاج المقلي بانتظام يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

فقد وجدت الدراسة التي نشرتها دورية بير ريفيود جورنال الطبية العريقة أن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة للنساء بعد سن اليأس.

واستخدم الباحثون بيانات استبيان لتقييم الوجبات الغذائية لـ 106.966 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا وتمت متابعتهن لمدة 18 عامًا حتى فبراير 2017.

ونظر الباحثون في عدد المرات التي تناولوا فيها الأطعمة المقلية المختلفة مثل الدجاج المقلي والأسماك المقلية والمحار المقلي والبطاطس المقلية ورقائق التورتيا المقلية، والتاكو.

وخلال ذلك الوقت، توفت 31588 امرأة ، كانت أمراض القلب وحدها السبب في وفاة 8358 حالة من تلك الوفيات، في حين توفت 13880 امرأة لأسباب اخرى.

ونقلت شبكة سي أن أن عن يوي باو، عالم الأوبئة في جامعة أيوا والذي شارك في إجراء الدراسة:”نحن نعلم أن استهلاك الأطعمة المقلية أمر شائع جدًا في الولايات المتحدة وكذلك في جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ ، لا نعرف سوى القليل جدًا عن التأثير الصحي طويل المدى لاستهلاك الأطعمة المقلية”.

ويبدو أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها ، لكن الأبحاث السابقة أظهرت وجود صلة بين تناول الطعام المقلي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وعموما ، بعد حساب نمط الحياة ، وجودة النظام الغذائي ، ومستوى التعليم ، والدخل ، أظهرت النتائج أن تناول الطعام المقلي بانتظام يرتبط بزيادة خطر الموت.

وعلى وجه التحديد ، فإن أولئك الذين تناولوا وجبة واحدة أو أكثر في اليوم لديهم مخاطر أعلى بنسبة 8 في المئة من أولئك الذين لم يتناولوا الطعام المقلي.

وارتبط الدجاج المقلي اليومي بخطر الوفاة بزيادة قدرها 13 في المئة عن أي سبب آخر، وزيادة خطر الوفاة بنسبة 12 في المئة من مشكلات مرتبطة بالقلب مقارنةً بعدم تناول أي طعام مقلي. وارتبط السمك المقلي بزيادة مخاطر الوفاة بنسبة 7 في المئة.

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