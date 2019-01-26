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العثور على شحنة ضخمة من الكوكايين سائبة في عرض البحر

العثور على شحنة ضخمة من الكوكايين سائبة في عرض البحر
http://almnatiq.net/?p=684541
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام جزائرية أن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوغرام من الكوكايين في عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون.

أفادت وسائل إعلام جزائرية أن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوغرام من الكوكايين في عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون.

وتحركت وحدات الجيش الجزائري تحركت بعد تلقيها بلاغا من بحارة شاهدوا المخدرات المحجوزة تطفو فوق سطح البحر.

وتأتي هذه العملية بعد فضيحة هزت الرأي العام الجزائري في مايو 2018 عقب إفشال محاولة إدخال 7 قناطير من الكوكايين (القنطار = 143.8ا كيلوغرام) من ميناء وهران غرب الجزائر، كانت محملة على سفينة لحوم مستوردة موجهة إلى أفراد الجيش، وهي العملية التي أقيل على إثرها ضباط كبار في الجيش ومسؤولون في جهاز الأمن.

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