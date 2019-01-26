تكاتف عربي للتصدي للقرصنة الإلكترونية والتزوير

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http://almnatiq.net/?p=684547
المناطق - الرياض

أكد مديرو المعارض و الناشرون العرب ضرورة التصدي لظاهرة القرصنة الإلكترونية و التزوير التي تواجه سوق نشر و تسويق الكتب، و الإعلاء من قيم الملكية الفكرية و التشديد على تطبيق القوانين المتعلقة بها، و نشر الوعي المجتمعي في احترام الملكية الفكرية، عبر الآليات المتعددة.
ونبه مديرو المعارض والناشرون العرب خلال اجتماعهم على هامش فعاليات دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى ما يلزم المعارض العربية من مواكبة للمعارض الأجنبية و الاستفادة من التجارب الدولية في إنشاء معارض متعددة تسهم في اتساع سوق النشر.
وأثنوا على النقلة النوعية التي يشهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين للعام الحالي من حيث التنظيم و المشاركات التي تجاوزت الأعوام السابقة من حيث الفعالية.
ودعا المشاركون إلى عقد مؤتمر مقبل يجمع مديري المعارض و الناشرين العرب ليكون قناة للتواصل تسهم في كفاءة و فعالية المعارض القادمة، مشددين في الوقت نفسه على مواصلة اللقاءات و الندوات بين منتجي النشر و القائمين على صناعة الكتاب من أجل الارتقاء المهني بالصناعة و النشر.

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