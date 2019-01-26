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مفاوضات سعودية أردنية.. “المتجددة” نهارا مقابل “التقليدية” ليلا

مفاوضات سعودية أردنية.. “المتجددة” نهارا مقابل “التقليدية” ليلا

أبرز المواد

مفاوضات سعودية أردنية.. “المتجددة” نهارا مقابل “التقليدية” ليلا

مفاوضات سعودية أردنية.. “المتجددة” نهارا مقابل “التقليدية” ليلا
http://almnatiq.net/?p=684550
المناطق - الرياض

قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي إن بلادها تتفاوض مع السعودية لتصدير الطاقة المتجددة “الكهرباء” إلى هناك نهارا واستيراد طاقة تقليدية “النفط” ليلا.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المفاوضات تأتي في إطار مشروع الربط الكهربائي بين المملكتين.

وأضافت في تصريحات للتلفزيون الأردني أن الطاقة المتجددة متذبذبة، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها كليا، ويجب توفير مصادر أخرى، مشيرة إلى أن شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تتيح تبادل الطاقة معها.

وبالإضافة إلى السعودية، فإن الأردن يبحث مسألة الربط الكهربائي مع العراق أيضا.

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