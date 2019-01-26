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“صندوق النقد”: السعودية سادس دولة من حيث النمو في 2020.. مستقبل اقتصادي مزدهر

“صندوق النقد”: السعودية سادس دولة من حيث النمو في 2020.. مستقبل اقتصادي مزدهر
http://almnatiq.net/?p=684557
المناطق - الرياض

أعطى تقرير صدر مؤخرا لصندوق النقد الدولي مستقبلا مزدهرا للاقتصاد السعودي، حيث توقع أن تحتل المملكة المركز السادس عالميا في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 بنسبة 3.5%، وفي العام 2020 بنسبة 3.6%، واعتبر الصندوق أن الحواجز التجارية تمثل إحدى أكبر مصادر الخطر على آفاق الاقتصاد العالمي.

كذلك توقع أن يظل النمو ضعيفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان في 2019، حيث سينمو الاقتصاد هناك بنسبة 2.4%، على أن يتعافى في 2020 إلى حوالي 3%.

وعن رؤية الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي للعامين القادمين، توقع أن يحقق الاقتصاد نموا نسبته 2.1% في العام 2020، حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%) وألمانيا (1.6%).

أما ما يتعلق بالعام الجاري، فتوقع الصندوق، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8%، كما توقع أن تبقى أسعار النفط خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة عند مستوى 55 دولارا للبرميل، بعدما شهدت تذبذبات حادة منذ شهر أغسطس الماضي.

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