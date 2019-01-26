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شركة أسمنت ينبع تعلن وظائف شاغرة لحديثي التخرج

شركة أسمنت ينبع تعلن وظائف شاغرة لحديثي التخرج
http://almnatiq.net/?p=684564
المناطق - الرياض

تعلن شركة أسمنت ينبع عن توفر (16) وظيفة هندسية شاغرة لحديثي التخرج في مختلف تخصصات الهندسة (الميكانيكية، الإلكترونية، الكيميائية، الكهربائية، الصناعية، السلامة، البيئة) حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس ميكانيكي صيانة – عدد 8 (Mechanical Engineer – Maintenance)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

– مهندس أجهزة إلكترونية – عدد 2 (Instrumentation Engineer)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة إلكترونيات وأجهزة.

– مهندس سلامة – عدد 2 (Safety Engineer)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة كهربائية أو كيميائية أو ميكانيكية أو صناعية.

– مهندس بيئة – عدد 1 (Environmental Engineer)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة بيئية.

– مهندس عمليات – عدد 2 (Process Engineer)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة كيميائية.

– مهندس مشاريع – عدد 1 (Projects Engineer)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو صناعية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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