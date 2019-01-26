شركة أسمنت ينبع تعلن وظائف شاغرة لحديثي التخرج

المناطق - الرياض

تعلن شركة أسمنت ينبع عن توفر (16) وظيفة هندسية شاغرة لحديثي التخرج في مختلف تخصصات الهندسة (الميكانيكية، الإلكترونية، الكيميائية، الكهربائية، الصناعية، السلامة، البيئة) حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس ميكانيكي صيانة – عدد 8 (Mechanical Engineer – Maintenance)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

– مهندس أجهزة إلكترونية – عدد 2 (Instrumentation Engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة إلكترونيات وأجهزة.

– مهندس سلامة – عدد 2 (Safety Engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة كهربائية أو كيميائية أو ميكانيكية أو صناعية.

– مهندس بيئة – عدد 1 (Environmental Engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة بيئية.

– مهندس عمليات – عدد 2 (Process Engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة كيميائية.

– مهندس مشاريع – عدد 1 (Projects Engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو صناعية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.