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الحكومة اليمنية: تعنت الحوثيين أفشل تنفيذ اتفاق الحديدة

الحكومة اليمنية: تعنت الحوثيين أفشل تنفيذ اتفاق الحديدة
http://almnatiq.net/?p=684566
المناطق - وكالات

شدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على موقف حكومة بلاده، من أهمية إعلان خطة لإعادة الانتشار في الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران وأن تتوقف عن حفر الخنادق و تعزيز التحصينات العسكرية، واستمرارها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، بشأن محافظتي الحديدة وتعز، واتفاق الأسرى والمعتقلين.
وعزا الوزير اليماني، أسباب تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى تعنت المليشيات الحوثية الرافضة لتنفيذ أيًا منها، مع دخول الاتفاقية الشهر الثاني من حيز التنفيذ.
وتم التأكيد خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- على أهمية الإسراع بإنجاز خطوات تنفيذية ملموسة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، لما من شأنه المحافظة على المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاورات السويد.

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