“آل الشيخ” لأهالي شقراء: “نقلنا فعاليات جرى الثيران خارج المدينة.. غاليين والطلب رخيص”

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قرّر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ عدم إقامة فعاليات جري الثيران في قرية شقراء التاريخية نزولاً عند رغبة أهل شقراء.

وقال “آل الشيخ”؛ إن الفعاليات ستقام في مكان مفتوح في أحد الطرق السريعة، موضحا في تغريدة له فجر اليوم: “أهل شقراء الغاليين .. وصلني رسايل كثيرة برغبتكم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة .. ورضاكم هدفنا”.

وأضاف: “لذلك قررنا نقلها لمكان مفتوح في أحد الطرق السريعة.. غاليين والطلب رخيص”.

وكان آل الشيخ أعلن في المؤتمر الصحفي للهيئة، إقامة فعالية “جري الثيران”، وقال “هذي فعالية جري الثيران إحنا جبناها، وجبنا نفس الأسماء المتخصصين فيها، قاعد أفكر بس أخاف الديرتين يزعلوا مني”.

وأردف حينها قائلاً: “قاعد أفكر في القصب ولا شقراء، وإن شاء الله نعملها في المدينة القديمة”.