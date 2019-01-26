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مقتل وإصابة 24 شخصًا في انفجار داخل ملعب بأفغانستان

مقتل وإصابة 24 شخصًا في انفجار داخل ملعب بأفغانستان
http://almnatiq.net/?p=684592
المناطق - وكالات

قتل أربعة مدنيين، وأصيب 20 آخرون، في انفجار وقع داخل ملعب لكرة الطائرة، في إقليم بغلان شمال أفغانستان. بحسب المدير الإداري للإقليم عبد الأحد بارفاكي، اليوم.
ونقلت وكالة أنباء “باجفاك” الأفغانية عن المسؤول قوله: “إن الانفجار وقع في منطقة بارفاك، ولم تتأكد طبيعته حتى الآن، لوقوعه في منطقة تسيطر عليها طالبان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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