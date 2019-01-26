احدث الأخبار

الإطاحة بـ 11 هنديا وبنجلاديشيا هرّبوا مليون ريال بطرق غير رسمية إلى الخارج
أبرز المواد
 مجزرة حوثية تودي بحياة امرأة ومسعف وإصابة طفلين جنوب الحديدة
أبرز المواد
 بسام الراوي ومحمد العزاوي.. لاعب يحتفل بالتسجيل في مرمى بلاده ومصور يجهش بالبكاء أثناء تصويره هزيمة وطنه
أبرز المواد
 جماهير ( الأقنعة  ) الغفيرة ! 
يكتبون
 واشنطن تحتفظ بقاعدة المثلث الاستراتيجي بسوريا رغم الانسحاب
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 24 شخصًا في انفجار داخل ملعب بأفغانستان
أبرز المواد
 تركيا تثير التوترات مع جيرانها وتبدأ التنقيب عن النفط والغاز حول قبرص
أبرز المواد
 تصنيف جديد لأقوى الدول النووية في العالم.. رؤوس قادرة على تدمير البشرية
أبرز المواد
 “آل الشيخ” لأهالي شقراء: “نقلنا فعاليات جرى الثيران خارج المدينة.. غاليين والطلب رخيص”
أبرز المواد
 تأكيد يمني – كويتي على أهمية الإسراع بإنجاز خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 أجبرها سائق حافلة على النزول لعدم قدرتها على دفع “دولار”.. فتجمددت حتى الموت
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: تعنت الحوثيين أفشل تنفيذ اتفاق الحديدة
أبرز المواد
الإطاحة بـ 11 هنديا وبنجلاديشيا هرّبوا مليون ريال بطرق غير رسمية إلى الخارج

الإطاحة بـ 11 هنديا وبنجلاديشيا هرّبوا مليون ريال بطرق غير رسمية إلى الخارج

أبرز المواد
مجزرة حوثية تودي بحياة امرأة ومسعف وإصابة طفلين جنوب الحديدة

مجزرة حوثية تودي بحياة امرأة ومسعف وإصابة طفلين جنوب الحديدة

أبرز المواد
بسام الراوي ومحمد العزاوي.. لاعب يحتفل بالتسجيل في مرمى بلاده ومصور يجهش بالبكاء أثناء تصويره هزيمة وطنه

بسام الراوي ومحمد العزاوي.. لاعب يحتفل بالتسجيل في مرمى بلاده ومصور يجهش بالبكاء أثناء تصويره هزيمة وطنه

أبرز المواد
جماهير ( الأقنعة  ) الغفيرة ! 

جماهير ( الأقنعة  ) الغفيرة ! 

يكتبون

واشنطن تحتفظ بقاعدة المثلث الاستراتيجي بسوريا رغم الانسحاب

واشنطن تحتفظ بقاعدة المثلث الاستراتيجي بسوريا رغم الانسحاب
http://almnatiq.net/?p=684595
المناطق - وكالات

على الرغم من تعهد الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، تدرس إدارة دونالد ترامب خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة عسكرية نائية تابعة لها، تقع في جنوب سوريا، لمواجهة النشاط الإيراني، حسبما ذكرت مصادر لفورين بوليسي.

وتأسست قاعدة التنف الاستراتيجية، الواقعة على الحدود مع العراق والأردن، للمساعدة في محاربة مقاتلي تنظيم داعش المتشدد في شرق سوريا. لكن بعد طرد المتشددين من هناك اضطلعت التنف بدور في إطار استراتيجية أميركية لاحتواء تعزيز الوجود العسكري الإيراني في شرق سوريا.

وبحسب مجلة فورين بوليسي، فإن هذه القاعدة تعد حاسمة في مقاومة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث تقع في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق، على تقاطع طريق رئيس سريع يربط بغداد بدمشق، وهو الطريق البري الأساسي لنقل إمدادات الأسلحة من إيران إلى سوريا ومقاتلي ميليشيات حزب الله اللبنانية.

وقال أحد كبار القادة العسكريين الأميركيين السابقين: “التنف عنصر حاسم في الجهود الرامية إلى منع إيران من إنشاء خط اتصال بري يمتد من أراضيها ويمر عبر العراق وسوريا إلى جنوب لبنان لدعم حزب الله”.

وأضاف المصدر أن “الهدف المنطقي الوحيد” الذي تعمل بمقتضاه قاعدة التنف هو السماح للولايات المتحدة “بمراقبة وتعطيل تدفق الميليشيات المدعومة من إيران”.

ويساعد وجود الولايات المتحدة في التنف على إعاقة آمال إيران في “الهلال الشيعي”، وهو جسر بري يمتد من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان.

وبموجب خطة الانسحاب الحالية، فإن 200 جندي أميركي كانوا يقدمون الاستشارات للمقاتلين السوريين المحليين خارج منطقة التنف هم آخر من سيغادرون البلاد، كما يقول المسؤولون.

وتتركز الغالبية العظمى من القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، على بعد مئات الكيلومترات من التنف. لكن نظرا لأهمية القاعدة الاستراتيجية، قالت المصادر إن الحكومة الأميركية تدرس خطة للحفاظ على بعض القوات على الأقل هناك.

ولا تنبع أهمية قاعدة التنف من موقعها الاستراتيجي فقط، بل إعلانها من قبل واشنطن على أنها “منطقة عدم اشتباك” نصف قطرها 55 كيلومترا، مما يسمح للقوات الأميركية بالدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الإيرانية أو غيرها ممن تتحرك عبر تلك المنطقة، بحسب ما قال مصدر قريب من المناقشات الحكومية.

 

روابط ذات صلة

الإطاحة بـ 11 هنديا وبنجلاديشيا هرّبوا مليون ريال بطرق غير رسمية إلى الخارج

الإطاحة بـ 11 هنديا وبنجلاديشيا هرّبوا مليون ريال بطرق غير رسمية إلى الخارج
مجزرة حوثية تودي بحياة امرأة ومسعف وإصابة طفلين جنوب الحديدة

مجزرة حوثية تودي بحياة امرأة ومسعف وإصابة طفلين جنوب الحديدة
بسام الراوي ومحمد العزاوي.. لاعب يحتفل بالتسجيل في مرمى بلاده ومصور يجهش بالبكاء أثناء تصويره هزيمة وطنه

بسام الراوي ومحمد العزاوي.. لاعب يحتفل بالتسجيل في مرمى بلاده ومصور يجهش بالبكاء أثناء تصويره هزيمة وطنه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*