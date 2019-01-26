الإطاحة بـ 11 هنديا وبنجلاديشيا هرّبوا مليون ريال بطرق غير رسمية إلى الخارج

المناطق - الرياض

أوقفت الاجهزة المختصة أحدَ عشر شخصاً، من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن إخراج الأموال إلى خارج المملكة كان بطرق غير رسمية ودون توفر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها.

وأوضح، أنه تم ضبط مبلغ نقدي بحوزتهم يتجاوز المليون ريال، وأجهزة لعد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.