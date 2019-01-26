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خارجية البحرين: تقرير تقرير لجنة حقوق الإنسان العربية يعكس تقدمها وتطورها في البلاد

خارجية البحرين: تقرير تقرير لجنة حقوق الإنسان العربية يعكس تقدمها وتطورها في البلاد
http://almnatiq.net/?p=684618
المناطق - الرياض

أكد مساعد وزير خارجية مملكة البحرين، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، جاهزية مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الـ 15 للجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية، والمزمع عقدها في 28 و 29 يناير الحالي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن بلاده تزخر بالمنجزات الحقوقية والقانونية، التي جاءت نتاج النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وأسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام.
يُذكر أن مملكة البحرين تُعد ثالث دولة عربية تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2008م، بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها، وقد قدمت مملكة البحرين تقريرها الاستهلالي في عام 2012م، حيث تقوم الدولة الطرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتقديم أول تقرير لها إلى لجنة الميثاق خلال سنة من تاريخ تصديقها عليه، التي بدورها تقوم بالنظر في تقارير الدول المصدقة على الميثاق، ومعرفة الخطوات والتدابير التي اتخذتها الدول الأطراف، لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

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