مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات في قصف للحوثيين على مخيم للنازحين

المناطق - وكالات

قُتل ثمانية مدنيين على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين، في قصف شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على مخيم للنازحين في محافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيا قصفت بعدد من من صواريخ الكاتيوشا مخيم “شليلة” و “بني الحداد” للنازحين، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين النازحين جلهم من النساء والأطفال.

ويعيش نازحو قرى شليلة وبني الحداد في مخيم اُستحدث لهم مؤخرًا وسط منطقة صحراوية، بعد أن هجرهم المتمردون الحوثيون من منازلهم بسبب قصف مناطقهم الخميس قبل الماضي.