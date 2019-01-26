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“الشرعية” تستعيد مواقع في مديرية باقم بصعدة ويقطع طريق إمداد عن المليشيا

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“الشرعية” تستعيد مواقع في مديرية باقم بصعدة ويقطع طريق إمداد عن المليشيا

“الشرعية” تستعيد مواقع في مديرية باقم بصعدة ويقطع طريق إمداد عن المليشيا
http://almnatiq.net/?p=684624
المناطق - وكالات

أحرز الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال محافظة صعده، معقل الانقلابيين الحوثيين.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي: “إن قوات من اللواء وبمشاركة وحدات من محور أزال، سيطرت على التباب السود المطلة على الطريق الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعده.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط امداد المليشيا عن مركز مديرية باقم.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 15 مسلحًا من من المليشيا الانقلابية، وجرح العشرات منهم، فيما لاذا الباقون بالفرار باتجاه مناطق مجاوره لمديرية باقم.

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