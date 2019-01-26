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«أرامكو» تنشئ أول محطة لوقود سيارات الهيدروجين

«أرامكو» تنشئ أول محطة لوقود سيارات الهيدروجين
http://almnatiq.net/?p=684627
المناطق - الرياض

تعتزم شركة أرامكو إنشاء أول محطة لوقود سيارات الهيدروجين في السعودية، بالتعاون مع شركة إير برودكتس، حيث يتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني من العام الجاري.
وأعلنت أمس كل من “أرامكو السعودية”، الشركة المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات، و”إير برودكتس”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية، عن إبرام اتفاقية لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني.
ومن خلال هذه الاتفاقية تقدم شركة إير برودكتس المعرفة التقنية والخبرة في مجال الهيدروجين، فيما توفر “أرامكو السعودية” الخبرة الصناعية، والمرافق، وقدراتها في البحوث والتطوير. هذا إلى جانب أن الشريكين سيؤسسان أسطولا تجريبيا من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني حيث سيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.
وسيتم إدخال تقنية “سمارت فيول” لتعبئة الهيدروجين والمملوكة لشركة إير برودكتس في المحطة الجديدة لتزويد الأسطول التجريبي بخلايا الهيدروجين المضغوط. وستقدم البيانات التي سيتم جمعها خلال الفترة التجريبية من هذا المشروع معلومات قيمة لتقييم التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية الناشئة للنقل في المملكة.
وقال المهندس أحمد الخويطر كبير الإداريين التقنيين في “أرامكو السعودية”: “توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلة فعالة للسيارات الكهربائية حيث سهولة التزود بالوقود في غضون خمس دقائق مع سلاسة السياقة لمسافات طويلة. إن استخدام الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف”.
من جهته، قال الدكتور سمير سرحان نائب الرئيس التنفيذي في “إير برودكتس”: “نتشرف بالعمل مع “أرامكو السعودية” في مشروع آخر لتأسيس وتطوير نظام مستدام لتزويد الأسطول التجريبي بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات في المملكة. وهذا المشروع يوضح بشكل أكبر التزامنا بـ”رؤية السعودية 2030″.
وسيتم إنشاء محطة التزود بالوقود الهيدروجيني في مركز التقنية ذي المعايير العالمية الخاص بشركة إير برودكتس في مجمع العلوم بوادي الظهران للتقنية. وستوفر “تويوتا موتور كوربوريشن” سيارات تويوتا “ميراي” التي تعمل بخلايا الوقود، وذلك لإجراء الاختبارات في المرحلة التجريبية.
وبدأت “تويوتا موتور كوربوريشن” الاستثمار في الهيدروجين منذ أكثر من 20 عاما، حيث أطلقت لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 2014 سيارات ميراي، وهي أولى سياراتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.
وتتميز سيارة ميراي بأنها تعمل على غاز الهيدروجين المضغوط ولا تصدر أي انبعاثات منها سوى الماء. وتعمل هذه السيارة من خلال خلايا الوقود التي تنتج الكهرباء عبر المزج بين الأكسجين المستخلص من الهواء والهيدروجين من خزان الوقود. وتؤكد شركة تويوتا أن تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية يمكن أن توفر حلا مستداما دون أي انبعاثات وذلك عبر مجموعة واسعة من أنواع المركبات.

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