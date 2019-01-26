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شركة بكتل تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض والجبيل

شركة بكتل تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض والجبيل
http://almnatiq.net/?p=684630
المناطق - الرياض

أعلنت شركة بكتل العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة والمخصصة (للسعوديين) في كل من (الرياض، الجبيل).

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– منسق فريق العقود – الرياض (Contracts Team Coordinator)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) مع خبرة سابقة لا تقل عن سنة في المجال الإداري.

– محلل بيانات – الرياض (Data Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– إداري عقود – الجبيل (Contracts Administrator)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة العقود بعد منحها.

– أخصائي مراقبة الوثائق الفنية – الجبيل (Technical Document Control Specialist)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (علوم حاسب، إدارة مكاتب) مع معرفة متوسطة باستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وبرامج أدوبي.

الشروط العامة:

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– مهارات في استخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات ذات الصلة بمهام الوظيفة.

وبكتل (Bechtel) الشركة الأولى عالمياً في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، كما يشمل نشاطها العمل في مجال الطاقة والمواصلات والتعدين والنفط و الغاز والخدمات الحكومية. تتواجد بكتل في مشاريع ضخمة و عديدة في (50) بلداً بما فيها المملكة العربية السعودية ويعمل بها حوالي (53) ألف موظف حول العالم.

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