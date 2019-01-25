رئيس غرفة أبها: نسعى ليتولى شباب الأعمال بعسير القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة وصقلهم بثقافة العمل الحر

المناطق - عسير

نظمت لجنة ريادة الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية بأبها ورشة عمل لخطة اللجنة للعام الحالي 2019م وذلك بمركز التدريب والتوطين بالغرفة بحضور المهندس إبراهيم فلقي نائب رئيس مجلس الإدارة وخزام معجب الحويزي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الاعمال و ريهام محمد عبد الخالق عضوة مجلس الإدارة نائبه رئيس اللجنة و أعضاء اللجنة و عدد من رواد الاعمال بمنطقة عسير .

و افتتحت الورشة بكلمة خزام معجب الحويزي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الاعمال أشار فيها الى إنجازات اللجنة خلال العام الماضي 2018م و شكر أعضاء اللجنة على تعاونهم وما قدموه و حثهم على بذل الجهود و مزيد من العمل و الجهد المتواصل للأعوام القادمة للنهوض بأعمال اللجنة .

كما رحب المهندس إبراهيم فلقي نائب رئيس مجلس الإدارة بالحضور مشيدا بالدور الذي تلعبه لجنة ريادة الاعمال في خدمة رواد الاعمال و الدور الذي تقوم به الغرفة في هذا المجال ، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بكل ما في وسعها لتحقيق الأهداف المنشودة للجنة ريادة الأعمال ، وتسعى إلى الارتقاء بأداء رواد ورائدات الأعمال وذلك تعزيزاً لمبدأ ريادة الأعمال للشباب السعودي الواعد . كما قدم مشبب القحطاني مدير معهد ريادة بعسير عضو اللجنة ممثل اللجنة بمجلس الغرف السعودية عرضا مرئيا عن إنجازات اللجنة خلال العام الماضي 2018م تضمن رسالة اللجنة ان تكون منطقة عسير مركزا إقليمي محترف لريادة الاعمال بحلول عام 2020 م و رؤيتها في دعم و تمثيل و حماية مصالح مجتمع الاعمال الريادية في عسير من خلال رواد الاعمال الشباب و دراسة أفكارهم من كافة الجوانب الاقتصادية بعد ذلك قدم سعيد الشهري مدير مركز بادر بعسير عضو اللجنة نبذة عن اهداف الورشة و خطة اللجنة الحالية للعام الحالي 2019م .

و أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن معجب الحويزي بجهود وأعمال لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها بمنطقة عسير مشيراً إلى أن اللجنة قد حققت الأهداف الموضوعة لها من قبل الغرفة حيث سعت اللجنة لتعزيز مناخ العمل العام من أجل تنفيذ مبادئ ريادة

الأعمال على مستوى المُنشآت بمنطقة عسير ، و تشجيع ودعم المبادرات الخاصة بهم، و تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تشمل إعادة التفكير بالتوجهات والفرص المتاحة

لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة و غرس روح الطموح لدى شباب الأعمال لارتياد أفاق جديدة من العمل الحر والمتلائم مع هوية وخصائص المنطقة واحتياجاتها التنموية و تهيئة شباب الأعمال لتولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة و صقل الشباب

بثقافة العمل الحر وتزويدهم بالأدوات المحفزة على الابتكار وتطوير الأعمال و تفعيل الاستفادة من الطاقات الشابة للمساهمة في برامج التنمية بالمنطقة و بناء جسور التواصل

بين شباب الأعمال وكبار رجال الأعمال المميزين للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم و التوعية بقضايا شباب الأعمال وتهيئة المناخ أمامهم للقيام بمبادرات خلاقة و التنسيق مع الجهات الداعمة والممولة لشباب الأعمال لجلب منافع ومعينات تسهم في ترسيخ أقدامهم في قطاعات الأعمال المختلفة و حصر ودراسة الصعوبات والمعوقات التي تحد من قيام شباب الأعمال بتنفيذ مشروعاتهم و السعي لدي صناع القرار لدعمهم فيما يحتاجه شباب الأعمال بالمنطقة .