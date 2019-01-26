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مدير مطار الأمير نايف يطلع على مشاركة فنون القصيم بملتقى أسرار

مدير مطار الأمير نايف يطلع على مشاركة فنون القصيم بملتقى أسرار
http://almnatiq.net/?p=684635
المناطق / بريدة

تجوّل مدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم محمد المجلاد ، في ركن الفن التشكيلي لجمعية الثقافة والفنون بالقصيم ضمن ملتقى أسرار للتصوير المقام بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة ، حيث التقى مدير الجمعية سلمان الضباح واستمع إلى شرح عن مشاركة الجمعية في الملتقى واحتضانها لإبداعات الشباب والفتيات ، حيث قام كل فنان من الفنانين المشاركين بتقديم شرحاً وافياً له عن الأعمال التي يشارك من خلالها بالملتقى.

وفي ختام جولته عبر المجلاد عن تقديره للمواهب الشابة ودورها في توثيق الأحداث بشتى أشكال الفنون ، مبدياً إعجابه بجمعية الثقافة والفنون بالقصيم وما تقدمه من حراك ثقافي وفني بدأ يظهر جلياً أمام العيان ، مشيداً بالمستوى الرائع لملتقى أسرار للتصوير وفكرته وتناغمه مع الفن التشكيلي للمساهمة في نشر الفن التشكيلي داخل المجتمع السعودي واثراء الحركة الثقافية التشكيلية السعودية.

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