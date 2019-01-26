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مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول 2,791,438 معتمرًا إلى المملكة وإصدار 3.2 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول 2,791,438 معتمرًا إلى المملكة وإصدار 3.2 مليون تأشيرة عمرة

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مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول 2,791,438 معتمرًا إلى المملكة وإصدار 3.2 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول 2,791,438 معتمرًا إلى المملكة وإصدار 3.2 مليون تأشيرة عمرة
http://almnatiq.net/?p=684643
المناطق - واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3,270,164 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق24 يناير 2019، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2,791,438 معتمرًا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 449,770 معتمرًا، منهم 321,006 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 128,764 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,341,668معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
وبلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,020موظفًا، منهم 8,293من الذكور، و 1,727 من الإناث.
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,478,416معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 294,572معتمرًا، وسجل وصول 18,450معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 729,117 ، تليها إندونيسيا 478,513، بعدها الهند 325,838، ثم اليمن 158,453، وخامسًا ماليزيا بـ 151,453 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 109,049، مصر 102,479، الجزائر 98,636، الأردن 73,270، و بنجلاديش 69,045معتمرًا.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية .

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