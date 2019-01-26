أمير مكة ونائبه يقدمان شكرهما لهيئة تطوير المنطقة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية

المناطق - جدة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شكره لهيئة تطوير المنطقة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية اعتمدت مبادراتها من بين ٣٢ جهة حكومية لتحقيق رؤية 2030.

وحثّ الأمير خالد الفيصل الهيئة على مواصلة تميزها بما يعود بالنفع على المنطقة إنساناً ومكاناً، انطلاقاً من دورها التنموي والحيوي الذي تضطلع به.

كما قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، شكره لهيئة تطوير المنطقة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية اعتمدت مبادراتها من بين ٣٢ جهة حكومية لتحقيق رؤية 2030.

وأكد الأمير بدر بن سلطان أن ما تحظى به الهيئة من دعم من لدن القيادة حفظها الله ، كذلك التوجيهات الدائمة لأمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أثمرت ولله الحمد عن هذا التميز والريادة، مثمناً الدور الذي تقوم به ومنسوبوها لتحقيق التطلعات.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، عن شكره وتقديره

لأمير المنطقة ونائبه على توجيهاتمها ودعمهما للهيئة ما نتج عنه بعد توفيق الله عن حصولها على هذا التكريم والريادة.

وكان وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن كرّم هيئة تطوير المنطقة

كأفضل جهة حكومية تحقق معايير البرنامج وتعتمد مبادراتها من بين ٣٢ جهة حكومية، قدمت مبادرات تحقق رؤية المملكة 2030.