احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة
أبرز المواد
 والد فتاة الفرعاء المفقودة يناشد الجميع مساعدته في البحث عنها
أبرز المواد
 برنامج مستشفى قوى الأمن في الرياض يعلن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونياً
أبرز المواد
 الجمارك السعودية تُثمنّ موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك
أبرز المواد
 “الإحصاء” تُصدِر نشرة المساكن حتى منتصف 2018م
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تُكمل ربط البيانات إلكترونياً مع وزارة البيئة عبر خدمة “التزام”
أبرز المواد
 أمير مكة ونائبه يقدمان شكرهما لهيئة تطوير المنطقة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدين بشدة استهداف الحوثيين لمخيم نازحي قرية شليلة في حرض بمحافظة حجة
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول 2,791,438 معتمرًا إلى المملكة وإصدار 3.2 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 “الشرعية” تستعيد مواقع في مديرية باقم بصعدة ويقطع طريق إمداد عن المليشيا
أبرز المواد
 شركة بكتل تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض والجبيل
أبرز المواد
 رئيس غرفة أبها: نسعى ليتولى شباب الأعمال بعسير القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة وصقلهم بثقافة العمل الحر
منطقة عسير
الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة

الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة

أبرز المواد
والد فتاة الفرعاء المفقودة يناشد الجميع مساعدته في البحث عنها

والد فتاة الفرعاء المفقودة يناشد الجميع مساعدته في البحث عنها

أبرز المواد
برنامج مستشفى قوى الأمن في الرياض يعلن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونياً

برنامج مستشفى قوى الأمن في الرياض يعلن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونياً

أبرز المواد
الجمارك السعودية تُثمنّ موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك

الجمارك السعودية تُثمنّ موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك

أبرز المواد

الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة

الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=684680
الدمام - عبدالله السعيدي
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية  الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 شعبان عام 1440 هـ، الموافق 8 إلى 10 إبريل عام 2019م، بفندق شيراتون الدمام.
 
وأوضح الدكتور عبدالله القاضي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أن ملتقى نظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية يُعد واحدًا من الأحداث الكبرى التي تجمع الخبراء والشركات والمسؤولين في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستوى المحلي والدولي فخلال هذا الحدث – الذي سينعقد لمدة ثلاثة أيام – سيتمكن الحضور من الاستفادة من الجلسات القوية للملتقى مع لفيف من الخبراء والاستشاريين لمناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030. 
 
وأشار الدكتور القاضي إلى أن الملتقى سيشهد خلاله معرض دولي كبير يجمع مجموعة من الشركات المحلية والدولية لتسويق تقنياتهم وعرض خبراتهم المبتكرة على نحو مباشر أمام صانعي القرار والمشاركين والزوار. فهذا الحدث يعد فرصة جيدة للتعرف على الشركات ورجال الأعمال والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
 
وأضاف الدكتور القاضي بأن الملتقى سوف يناقش المواضيع التالية ( نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة،  نظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة.
نظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري،  نظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية).
ودعا المهتمين التسجيل لحضور الملتقى من خلال الرابط

روابط ذات صلة

والد فتاة الفرعاء المفقودة يناشد الجميع مساعدته في البحث عنها

والد فتاة الفرعاء المفقودة يناشد الجميع مساعدته في البحث عنها
برنامج مستشفى قوى الأمن في الرياض يعلن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونياً

برنامج مستشفى قوى الأمن في الرياض يعلن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونياً
الجمارك السعودية تُثمنّ موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك

الجمارك السعودية تُثمنّ موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*