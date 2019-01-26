الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة

الدمام - عبدالله السعيدي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 شعبان عام 1440 هـ، الموافق 8 إلى 10 إبريل عام 2019م، بفندق شيراتون الدمام.

وأوضح الدكتور عبدالله القاضي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أن ملتقى نظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية يُعد واحدًا من الأحداث الكبرى التي تجمع الخبراء والشركات والمسؤولين في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستوى المحلي والدولي فخلال هذا الحدث – الذي سينعقد لمدة ثلاثة أيام – سيتمكن الحضور من الاستفادة من الجلسات القوية للملتقى مع لفيف من الخبراء والاستشاريين لمناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن الملتقى سيشهد خلاله معرض دولي كبير يجمع مجموعة من الشركات المحلية والدولية لتسويق تقنياتهم وعرض خبراتهم المبتكرة على نحو مباشر أمام صانعي القرار والمشاركين والزوار. فهذا الحدث يعد فرصة جيدة للتعرف على الشركات ورجال الأعمال والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور القاضي بأن الملتقى سوف يناقش المواضيع التالية ( نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، نظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة.

نظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، نظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية).

ودعا المهتمين التسجيل لحضور الملتقى من خلال الرابط