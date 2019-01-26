وزارة التعليم توافق على إنشاء كلية القانون بجامعة الأمير محمد بن فهد

الدمام - عبدالله السعيدي

حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على الموافقة المبدئية من وزارة التعليم لإنشاء كلية القانون بالجامعة لتدريس مرحلة البكالوريوس للبنين والبنات، لتكون بذلك الكلية الخامسة لكليات الجامعة بعد كليات الهندسة، إدارة الأعمال، هندسة وعلوم الحاسب الآلي، كلية العلوم والدراسات الإنسانية.

وتعكف الجامعة حالياً على إستكمال كافة المتطلبات الرسمية لإطلاق الكلية حيث سيتم نقل قسم القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية إلى كلية القانون بعد اطلاق الكلية رسمياً، كما بدأت العديد من اللجان المشكلة لهذا الأمر في دراسة المناهج والأقسام الدراسية الخاصة بهذه الكلية.

ويأتي الموافقة على إنشاء هذه الكلية في الوقت الذي وافقت وزارة التعليم في وقت سابق على 3 برامج أكاديمية جديدة في درجة البكالوريوس بالجامعة في تخصصات العمارة، هندسة البرمجيات، التصميم الجرافيكي، وذلك في أطار تنفيذ عدد من الخطط والبرامج المستقبلية التي أقرتها الجامعة في وقت سابق، بالإضافة إلى عدد من البرامج والتي لاتزال قيد الدراسة حتى الآن.

ويأتي إنشاء كلية القانون إضافة إلى اعتماد هذه البرامج الأكاديمية الثلاثة للجامعة في ظل حاجة سوق العمل العالمي لمثل هذه التخصصات بالإضافة إلى مواكبة التطور العلمي والنوعي الذي تشهده المملكة ، إضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.

وأكد نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن الموافقة على إنشاء كلية القانون بالجامعة يأتي في إطار دعم وزارة التعليم للجامعات المحلية لمواصلة خططها التوسعية لمواكبة سوق العمل العالمي ودعماً لرؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من أعداد القادة السعوديين المتميزين في كافة المجالات.

وأوضح الدكتور العنزي أن هذه الكلية تأتي في أطار خطط الجامعة التوسعية ضمن الخطط المستقبلية للجامعة حيث يجري حالياً أستكمال بقية المتطلبات الخاصة بهذه الكلية تمهيداً لإطلاقها رسميأً