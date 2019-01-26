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بلوحات العز والفخر .. تشكيليات ينثرن الإبداع بجادة محايل

بلوحات العز والفخر .. تشكيليات ينثرن الإبداع بجادة محايل
http://almnatiq.net/?p=684719
المناطق - محايل

بعد أن وجدت فنانات محايل عسير متنفساً لذائقتهم الفنية بجادة محايل حيث يلفتن الزوار برسومات جمالية من عدة مدارس فنية يشكلون منها لوحات ابداعية ممزوجة بعبارات الفخر والاعتزاز تأكيدا على التضامن مع القيادة الرشيدة ودعما لجنودنا المرابطين، وقدمت الفنانة “عائشة عسيري” لوحة عن الشهيد زايد علي عسيري وقالت: “نسعى من خلال هذه اللوحات لبناء حس وطني وإيصال رسالتنا بالتضامن مع المرابطين والولاء للوطن وقادته وحماته ولكن (بلغة الفن)، فيما قالت الفنانة “جازي” : هناك رجالاً يحمون ثغوره على الحدود وآخرين لا يغفون عن الذود عنه بأرواحهم في كل شبر بداخله، فلهم منا كل الدعاء ويشرفنا ويسعدنا أن نقدم لوحات بسيطة تعبيرا عما في خواطرنا تجاههم، وشكلت “جازي” مجسما من الطين يحاكي قناص متأهب للعدو، وبريشة الفنانة “فاطمة عسيري” عملت لوحة تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومن خلفهم جنود الوطن البواسل الذين يذودون للدفاع عن حدوده في كل اتجاهاته، يسطرون أروع البطولات على جبين العز وصدر الكرامة.

 

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