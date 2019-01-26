الشبحة تستعد للحالة المطرية وتوزيع الفرق الميدانية

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أملج - فايز السميري
بناء على توجيهات سعادة محافظ أملج المبنية على توجيهات سمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز .
وبناء على التحذيرات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية بشأن التوقعات المطرية للأيام القادمة عقد هذا اليوم في مركز الشبحة اجتماعاً برئاسة رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي .
 وضم الاجتماع كل من رئيس بلدية الشبحة المهندس احمد البلوي ومساعده احمد الجهني ورئيس مخفر شرطة الشبحة سعد رهيدن ونائبه عبدالرحمن الحبيشي ومدير مركز الدفاع المدني بالشبحة رابح الفايدي ومدير إدارة الطواري والازمات ببلدية الشبحة حمود الحبيشي .
 وتم في الإجتماع مناقشة الاستعدادات للتغيرات المناخية القادمة والمتوقعة ، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المطلوبة لدرء مخاطر هطول الأمطار والسيول المنقولة.
 وكيفية توزيع نقاط الإنطلاق في مركز الشبحة والقرى والهجر التابعة والمراكز المجاورة وحيث ان جميع الجهات ذات العلاقة
 أبدت اتم الإستعداد والجاهزية لمواجهة اي طاري
 في حال هطول الأمطار وجريان الأودية
وفي ختام الإجتماع قال رئيس مركز الشبحة نهيب بجميع المواطنين والمقيمين في مركز الشبحة والقرى والهجر التابعة ‬ في ظل المتغيرات الجوية بأخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الامطار والابتعاد عن الأودية والمجازفة بعبورها والمناطق المنخفضة، ومتابعة ارشادات الدفاع المدني عبر موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ونتمنى السلامة للجميع .

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