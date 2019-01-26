أمير منطقة المدينة المنورة يترأس الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى

المناطق - المدينة المنورة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، رئيس مجلس المنطقة الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى ، بمقر هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ، واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية بذل كافة الجهود التي تحقق تطلعات القيادة ، من أجل إيجاد أفضل الخدمات في كافة المجالات لأهالي منطقة المدينة المنورة .

وقال سموه ان الاهتمام الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات ، منوهاً لما تعيشه المملكة من قفزة نوعية على كافة الأصعدة ، مشددا سموه في الوقت ذاته على اهمية الاستمرار بالعمل المتواصل نحو التنمية المستدامة التي تعد من اهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة .

واشاد سموه بما حققه مجلس منطقة المدينة المنورة في أعمال مسيرة التنمية من إنجازات، حاثاً أعضاء المجلس ولجانه إلى مضاعفة الجهود وتكريس العمل، لمواصلة عجلة التنمية في المنطقة.

وأوضح مستشار سمو امير منطقة المدينة المنورة امين عام مجلس المنطقة ،المهندس مساعد السليم ان امانة المجلس قدمت نتائج متابعة وتوصيات الجلسة الاولى والثانية من الدورة الرابعة للمجلس والنتائج التي تحققت وفق التوصيات .

وأضاف المهندس السليم ان المجلس استعرض عرض مرئي حول استراتيجية امانة منطقة المدينة المنورة والتي شملت عدد من المشاريع ، حيث اشاد المجلس بجهود الأمانة في إعداد الاستراتيجية ، لما لها من تأثير إيجابي في تطوير وتنمية المنطقة ، وبالأخص ما يتعلق بقطاع الخدمات والمرافق العامة المقدمة للمواطنين سعياً الي تحقيق رضاهم .

واشار المهندس السليم الي ان المجلس أكد على قيام الامانة بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة حيال تنفيذ استراتيجيتها ، بما يضمن تكامل وفاعلية إنجاز المشاريع ، والأخذ بما لدى الهيئة من ملاحظات والعمل بها ، مضيفاً الي ان المجلس اكد على قيام لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة برفع تقارير كل ثلاثة اشهر يوضح من خلاله قياس أداء المشاريع والمعوقات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ الاستراتيجية .

وأكد المجلس على قيام امانة منطقة المدينة المنورة بوضع خطة اعلامية متكاملة بالتعريف باستراتيجيتها لإبراز تلك الجهود لكافة قطاعات المجتمع أفراد ومؤسسات .

كما تم استعراض تقرير عن متابعة المشاريع الحكومية بالمنطقة ( أداء ) المقدمة من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة .