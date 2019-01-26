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رياح قوية وموجات غبار واسعة تؤثر على المملكة

رياح قوية وموجات غبار واسعة تؤثر على المملكة
http://almnatiq.net/?p=684750
المناطق - متابعات

تهُب بمشيئة الله موجات غبارية واسعة النطاق خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك بسبب تأثير المنخفض الجوي، وتتأثر المملكة يوم الأحد بجبهة هوائية دافئة تعمل على نشاط كبير على حركة الرياح الجنوبية، تُتبع بعبور جبهة باردة يوم الاثنين وهبوب رياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة.

وفي التفاصيل فتتشكل الأحد أولى موجات الغبار عصر ومساء الأحد الموافق 27 يناير 2019، على مدينة جدة وربما مكة المكرمة إضافة الى الأجزاء الشرقية من غرب المملكة ومناطق حائل الجوف ووسط وشرق الحدود الشمالية، حيث تهب رياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً وتعمل على انخفاض الرؤية الافقية بشكل كبير، قد تصل الى حد انعدام تام على الرؤية الافقية.

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