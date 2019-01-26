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حادث انقلاب يتسبب في اصابة تسعة أشخاص على طريق تبوك – ضباء

حادث انقلاب يتسبب في اصابة تسعة أشخاص على طريق تبوك – ضباء
http://almnatiq.net/?p=684754
المناطق - تبوك
أصيب تسعة أشخاص إثر انقلاب المركبة التي كانوا يستقلونها على طريق تبوك – ضباء، ما أدى إلى نشوب النار فيها.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نبيل العنزي أنه ورد بلاغا ظهر اليوم يفيد بوقوع انقلاب سيارة على طريق تبوك – ضباء، وباشرت خمس اسعافية والقيادة الميدانية وبمشاركة الجهات المعنية الحادث والذي نجم عنه ثلاث اصابات حرجه ، واصابتين متوسطة ، واصابة واحده طفيفة ، وثلاث إصابات نقلت عن طريق الجمهور ، ونقلت أربع حالات عن طريق فرق الهلال الأحمر ، وحالة عن طريق اسعاف الصحة ، إلى مستشفى الملك خالد بتبوك .

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