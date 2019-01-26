هادي والأمير فهد بن تركي يناقشان الوضع الميداني باليمن

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استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، كما استمع الرئيس هادي إلى شرح موجز لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.

وثمن الرئيس هادي خلال اللقاء الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها المملكة لدعم اليمن وقيادته الشرعية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد هادي بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلع به التحالف بقيادة السعودية.