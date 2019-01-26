احدث الأخبار

هادي والأمير فهد بن تركي يناقشان الوضع الميداني باليمن
أبرز المواد
 حادث انقلاب يتسبب في اصابة تسعة أشخاص على طريق تبوك – ضباء
أبرز المواد
 رياح قوية وموجات غبار واسعة تؤثر على المملكة
أبرز المواد
 “البيئة” تبدأ بتطوير السلالات الحيوانية وراثياً بالتعاون مع نيوزلندا
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يترأس الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى
أبرز المواد
 الفضلي يتفقد مشروع إنتاج المياه ونقلها من سد رابغ لمدينة جدة بطاقة 100 ألف م3 يومياً
أبرز المواد
 الشبحة تستعد للحالة المطرية وتوزيع الفرق الميدانية
أبرز المواد
 بلوحات العز والفخر .. تشكيليات ينثرن الإبداع بجادة محايل
منطقة عسير
 وادي الدواسر ترفد أسواق المملكة بثمرة العبري
أبرز المواد
 مقتل ضابط وجندي تابعين لنظام الاحتلال برصاص المقاومة الأحوازية في خور موسى
أبرز المواد
 بمختلف أنواع الأسلحة .. خروقات الحوثي مستمرة وتستهدف المواطنين
أبرز المواد
 وزارة التعليم توافق على إنشاء كلية القانون بجامعة الأمير محمد بن فهد
أبرز المواد
هادي والأمير فهد بن تركي يناقشان الوضع الميداني باليمن

هادي والأمير فهد بن تركي يناقشان الوضع الميداني باليمن

أبرز المواد
حادث انقلاب يتسبب في اصابة تسعة أشخاص على طريق تبوك – ضباء

حادث انقلاب يتسبب في اصابة تسعة أشخاص على طريق تبوك – ضباء

أبرز المواد
رياح قوية وموجات غبار واسعة تؤثر على المملكة

رياح قوية وموجات غبار واسعة تؤثر على المملكة

أبرز المواد
“البيئة” تبدأ بتطوير السلالات الحيوانية وراثياً بالتعاون مع نيوزلندا

“البيئة” تبدأ بتطوير السلالات الحيوانية وراثياً بالتعاون مع نيوزلندا

أبرز المواد

هادي والأمير فهد بن تركي يناقشان الوضع الميداني باليمن

هادي والأمير فهد بن تركي يناقشان الوضع الميداني باليمن
http://almnatiq.net/?p=684766
المناطق - متابعات

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، كما استمع الرئيس هادي إلى شرح موجز لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.

وثمن الرئيس هادي خلال اللقاء الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها المملكة لدعم اليمن وقيادته الشرعية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد هادي بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلع به التحالف بقيادة السعودية.

روابط ذات صلة

حادث انقلاب يتسبب في اصابة تسعة أشخاص على طريق تبوك – ضباء

حادث انقلاب يتسبب في اصابة تسعة أشخاص على طريق تبوك – ضباء
رياح قوية وموجات غبار واسعة تؤثر على المملكة

رياح قوية وموجات غبار واسعة تؤثر على المملكة
“البيئة” تبدأ بتطوير السلالات الحيوانية وراثياً بالتعاون مع نيوزلندا

“البيئة” تبدأ بتطوير السلالات الحيوانية وراثياً بالتعاون مع نيوزلندا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*