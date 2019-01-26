متظاهرون يحرقون معسكرا تركيا في كردستان العراق

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أقدم متظاهرون كرد غاضبون على حرق ثكنة عسكرية تركية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وذلك ردا على قصف تركي أوقع ضحايا بين المدنيين.

وقالت مصادر وفقا لـ”العربية” إن الثكنة العسكرية تقع بالقرب من المناطق الحدودية مع تركيا، وتحديدا في ناحية شيلادزى بدهوك.

وسيطر المتظاهرون على الموقع العسكري التركي، وأفادت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين الغاضبين الذين اقتحموا مقر الثكنة العسكرية التركية في دهوك.

وبحسب المصادر، فإن التظاهرة جاءت بعد سقوط قتلى مدنيين في قصف تركي على أحد مواقع حزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا.