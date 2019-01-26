طالبة جامعة القصيم تحصل على جائزة المركز الأول بمسابقة الملصقات البحثية بمؤتمر «سيفا 2019»

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حصلت الطالبة جوزاء حمود القصيّر من كلية الصيدلة بجامعة القصيم على المركز الأول في مسابقة الملصقات البحثية ضمن فعاليات مؤتمر “سيفا 2019” الذي عقد بمدينة جدة، أول أمس، عن فرع “الممارسات الصيدلانية”، وهي أحد فروع المسابقة التي تم تقسيمها إلى ثلاثة فروع احتوت على ما يقرب من ١٠٠ ملصق بحثي شارك بها طلاب وطالبات كليات الصيدلة بالمملكة.



وجاءت مشاركة الطالبة “جوزاء” من خلال بحث علمي بعنوان “العوامل المتعلقة باستخدام الآباء للمضادات الحيوية لأطفالهم في المملكة”، بإشراف الدكتور ياسر المقبل وكيل الكلية للشؤون الإدارية وهو ضمن مجموعة من البحوث شاركت بها الكلية في هذا المؤتمر، والذي يعد أحد أهم المؤتمرات العلمية التي تعنى بالصيدلة في المنطقة ويشارك فيه عدد كبير من الصيادلة وطلاب وطالبات كليات الصيدلة من مختلف الجامعات.

يذكر أنه يتم خلال هذا المؤتمر استعراض أحدث الأبحاث التي تم إنجازها في مجال الصيدلة، كما يتنافس فيه الطلاب والطالبات من خلال ملصقاتهم العلمية للحصول على جوائزه المقدمة لأفضل هذه الملصقات من ناحية جودة البحث وطريقة العرض.