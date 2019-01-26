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مدني الباحة ينقذ عامل آسيوي بعد سقوط شيول من منحدر 300 م

مدني الباحة ينقذ عامل آسيوي بعد سقوط شيول من منحدر 300 م
http://almnatiq.net/?p=684776
المناطق - الباحة
تمكن رجال الدفاع المدني بمنطقة الباحة من إنقاذ عامل وافد بعد سقوط الشيول الذي كان يقوده من منحدر بحوالي 300 م نزولا وذلك اثر اصطدامه بسيارة أخرى .
وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس بانه ورد بلاغ يفيد عن تصادم مركبتين (شيول – و هايلكس) اعلى عقبة قلوة وتم تحريك الفرق اللازمة وعند الوصول الى الموقع اتضح تصادم مركبة (هايلكس) مع معدة (شيول تابع لشركة صيانة العقبة) مما أدى الى انحراف (الشيول) وسقوطه من منحدر يبلغ (٣٠٠م نزولا) حيث قامت الفرق بالوصول الى الموقع عبر منحدر وعر وخطير وشديد الانحدار وتم وجود السائق من الجنسية الأسوية يعاني من إصابات متوسطة .
حيث تم إنقاذه بمشاركة ثلاثة فرق جبلية و أخراجه وحمله بواسطة النقالة والحبال ومن ثم تم نقله لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الهلال الأحمر كما نتج عن الحادث عدد من الإصابات حيث كانت اصابتهم متوسطة ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأخرى .

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