“إيثار ” تكرم الداعمين لتشغيل أول مركز للتبرع بالدم في مركز تجاري على مستوى المملكة

الخبر - منال الدوسري

كرمت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية ” إيثار” الداعمين والجهات المشاركة في الحفل الذي أقامته الجمعية مساء أمس بحضور مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل وعدد من الحضور من الجنسين، وذلك بمناسبة مرور أربع سنوات على إنشاء أول مركز للتبرع بالدم في مركز تجاري محققا أكثر من ٢٥ ألف وحدة دم تم بها تزويد بنوك الدم في المنطقة الشرقية ومراكز الدم في المشاعر المقدسة والمراكز المتخصصة لوحدات الدم في الحد الجنوبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي في كلمته بهذه المناسبة بأن الجمعية خطت بخطىً حثيثة في مسار دعم قضيتَيْ التبرع وزراعة الأعضاء وتوعية المجتمع بأهمية التبرع وزراعة الأعضاء، فأسست مركز إيثار للتبرع بالدم في ا2 اكتوبر 2015م بمجمع الراشد التجاري بدعم من إدارة المجمع والعديد من رجال الأعمال، وقد تعاوَنَ في تشغيله ثمان مستشفيات حكومية بإشراف مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية واستطاع خلال الثلاثة أعوام الماضية من جمع ما يقرب من خمس وعشرون ألف وحدة دم، وبعد نجاح هذه التجربة قامت الجمعية بإنشاء مراكز أخرى في محافظة الجبيل بتاريخ 11/7 /2018م، وهو تحت تشغيل ادارة الخدمات الطبية بالهيئة الملكية بالجبيل، وستطاع خلال ثمانية أشهر أن يجمع 800 وحدة دم حتى هذا اليوم، وتطمح الجمعية في فتح مركز ثالث في محافظة الاحساء قريبا ان شاء الله.

فيما أشار مدير مجمع الراشد المهندس فؤاد الفاخري أن إنشاء المركز في مركز تجاري فكرة مميزة وعمل إنساني نبيل للوصول للكرام من الناس الذين يتبرعون بدمائهم الغالية، حيث أحتضن المجمع هذا المركز ووفر المكان لإقامته وهذا شرف وليس بالغريب على ملاك المجمع من أسرة الراشد أصحاب الباع الطويل بالعمل الخيري نسأل لهم الأجر .

من جهته أوضح الأمين العام لجمعية إيثار الدكتور كامل سلامة 2015 حقق 4000 وحدة دم وفي العام 2016 حقق 5400 وحدة دم وفي عام 2017 حقق 8500 وحدة دم ، وخلال هذا العام 2018حقق ولله الحمد 10700 وحدة دم ، وعن تزويد المركز لعام 2018 بوحدات الدم أشار الدكتور سلامة بأنه تم تزويد المختبر الإقليمي وبنك الدم بالمنطقة الشرقية 5111 وحدة ، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 3500 وحدة ، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام 1200 وحدة ، ومستشفى قوى الأمن بالدمام 300 وحدة دم، وكذاك مستشفى الملك فهد التعليمي بالخبر 345 وحدة ، وأيضاً ‏مستشفى الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالحرس الوطني 244 وحدة.